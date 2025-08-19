Baby-News sorgt für Streit: Ist Loredana Wollny schwanger?

Ganz von der Hand zu weisen ist der Verdacht allerdings nicht. Schon im Mai 2025 stellte sich Loredana in einer Instagram-Fragerunde den neugierigen Fragen ihrer Fans. Auf die Frage "Plant ihr ein zweites Baby?" antwortete sie eindeutig mit "Ja". Und auch auf die Nachfrage "Bist du wieder schwanger?" zeigte sie sich offen: "Leider noch nicht."