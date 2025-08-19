Baby-News sorgt für Streit: Ist Loredana Wollny schwanger?
Baby-Alarm oder dreiste Provokation? Calantha Wollny hat öffentlich Loredanas angebliche zweite Schwangerschaft verkündet – und sorgt damit für Chaos bei den Fans!
Calantha Wollny hat ein Gerücht gestreut. Demnach erwarten Loredana Wollny und Ehemann Servet ihr zweites Kind.
© instagram.com/loredanawollny
Mitte August 2025 platzte Calantha Wollny (24) mit einer Nachricht heraus, die viele Follower sprachlos machte. Auf Instagram schrieb sie: "Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana."
Besonders pikant: Calantha ist seit Jahren mit ihrer Familie zerstritten und hat kaum noch Kontakt zu ihrer Mutter Silvia oder den Geschwistern. Umso verwunderlicher, dass sie sich mit solch intimen Worten an die Öffentlichkeit wendet. "Deine Familie wird immer größer. Sei stolz drauf und lass es dir niemals nehmen", legte sie nach.
Für viele Fans ein Schock – ist Loredana Wollny (21) wirklich wieder schwanger? Und wenn ja: Warum sollte ausgerechnet die in Ungnade gefallene Schwester die erste sein, die davon erfährt und das Ganze dann auch noch an die Öffentlichkeit trägt?
Silvia Wollny reagiert mit klaren Worten
Während Loredana Wollny und ihr Mann Servet Özbek (25) schweigen, platze Mama Silvia Wollny (60) nun der Kragen.
Auf Instagram teilte sie das Statement einer empörten Unterstützerin der Familie: "Was für eine kranke Aktion ist das denn schon wieder von Calantha." Der Vorwurf: Calantha wolle nur provozieren und Aufmerksamkeit für ihren TikTok-Kanal generieren. Angeblich sammle sie dort gerade Spenden für einen neuen Teppich.
Silvia ließ den Beitrag zwar unkommentiert stehen, ihren Repost deuteten viele aber als eindeutige Aussage à la: Das Gerücht ist frei erfunden!
Baby-Gerüchte – so realistisch sind sie
Ganz von der Hand zu weisen ist der Verdacht allerdings nicht. Schon im Mai 2025 stellte sich Loredana in einer Instagram-Fragerunde den neugierigen Fragen ihrer Fans. Auf die Frage "Plant ihr ein zweites Baby?" antwortete sie eindeutig mit "Ja". Und auch auf die Nachfrage "Bist du wieder schwanger?" zeigte sie sich offen: "Leider noch nicht."
Damit machte die TV-Blondine klar: Ein Geschwisterchen für Sohn Aurelio (2) ist definitiv gewünscht – und es könnte tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit sein.
Auch Servet Özbek äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach zu dem Thema und betonte, dass er sich mehr Nachwuchs wünscht. In der letzten Staffel von "Die Wollnys" sprach das Paar offen über seine Pläne.
Servet und Loredana arbeiten seit 2020 an ihrer Familie
Die romantische Reise von Loredana und Servet begann 2020 in der Türkei, wo sie sich zufällig in einer Bar kennenlernten. Zwei Jahre später machten sie ihre Beziehung offiziell, im Dezember 2022 kam Sohn Aurelio zur Welt.
Im März 2023 folgte der emotionale Heiratsantrag, im November 2024 nahm Loredana schließlich an. Am 19. April 2025 gaben sich die beiden in der Türkei das Jawort – eine Hochzeit wie aus dem Märchen, bei der Loredana in einem Kleid mit funkelnder Tiara wie eine Disney-Prinzessin wirkte.
Und jetzt? Fans warten gespannt
Ob Calanthas Worte am Ende doch ein Stück Wahrheit enthalten oder nur eine bösartige Provokation waren, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Loredana und Servet wünschen sich Nachwuchs – und die Fans fiebern mit, ob es schon bald offizielle Baby-News geben wird.
Bis dahin bleibt nur eine Frage: Platzt die große Verkündung vielleicht in einer neuen Staffel von "Die Wollnys"?