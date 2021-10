Estefania Wollny: Fiese Fake Vorwürfe! Diese Worte tun einfach nur weh

"Sei der Grund für Freude und nicht für den Schmerz", schreibt Estefania nun unter einen ihrer jüngsten "Instagram"-Posts! Eigentlich eine schöne Botschaft. Doch bei ihren Followern scheint bei dem Beitrag vor allem aus Aussehen von Silvias Tochter im Fokus zu stehen. So sind sie der Meinung, dass Estefania ihr Foto viel zu sehr bearbeitet hat. Unter dem Schnappschuss wettern sie: "Die Frau auf dem Bild ist nicht Estefania, das ist ne Photoshop-Figur. Schade, dass man sich so verstellen muss" sowie "Photoshop??". Autsch! Bitterböse Worte, die an Estefania sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...