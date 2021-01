Estefania Wollny: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Neue Musik steht bereits in den Startlöchern. "Ich darf euch verkünden, dass nächste Woche Freitag mein neuer Song 'Unkaputtbar' veröffentlicht wird. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, dass der endlich rauskommt und ich euch das sagen darf", freut sich Estefania jetzt in ihrer Instagram-Story. Auch das Musikvideo wird am Freitag auf Youtube hochgeladen. "Ich verspreche euch nicht zu viel. Das Video ist mega cool geworden!"