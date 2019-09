Estefania Wollny: So cool ist ihre neue Single!

Statt wie ihre Schwestern Sarafina, Sylvana und Co Familien zu gründen, arbeitet die 17-Jährige Estefania Wollny lieber fleißig an ihrer Musikkarriere. Bereits zwei Songs hat die zweitjüngste Tochter der Wollny Großfamilie von RTL2 erfolgreich veröffentlicht. Mit Gesangsunterricht kurbelt Estefania Wollny ihre Karriere auch zukünftig weiter an.

Wenn heute Abend wieder bei RTL2 über die Mattscheibe flimmern, dann hat insbesondere die zweitjüngste Familien-Tochter Estefania eine klangreiche Überraschung im Gepäck. Bereits im Januar 2019 wagt der zweitjüngste Wollny Spross sein Glück bei der Castingshow „ “. Heute Abend möchte die talentierte Estefania ihre Karriere weiter vorantreiben und begibt sich sogar in die Hände eines renommierten Musiklehrers.

Estefania Wollny: Erfolgreich mit ihren Songs „Wo auch immer du bist“ & "Kein Liebeslied"

Immer wieder gibt Estefania in der Familien-Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ihre Gesangskünste zum Besten. Auch heute Abend will die Wollny Tochter wieder mit ihrer Stimme überzeugen und holt sich dafür sogar einen echten Profi zur Seite. Auf überrascht die 17-Jährige schon vorab mit einem ganz besonderen musikalischen Einblick.

Während ihre Schwestern Sylvana und Calantha fleißig die Großfamilie erweitern, arbeitet die zweitjüngste Tochter der Familie Wollny lieber emsig an ihrer Musikkarriere. Mit „Wo auch immer du bist“ veröffentlicht im Februar 2019 ihre erste eigene Single. Am Osterwochenende 2019 tritt Estefania im „ZDF Fernsehgarten“ das erste Mal vor ein größeres Fernseh-Publikum. Als Moderatorin die 17-Jährige nach ihren musikalischen Zielen fragt, antwortet die Wollny Tochter bedächtig: „Dass ich einige Menschen mit meiner Musik begeistern kann und vielleicht noch groß rauskommen werde.“ Und das tut Estefania bereits kurze Zeit später! Im Rahmen der märchenhaften Hochzeit ihrer großen Schwester Sarafina mit Peter Heck beweist die zweitjüngste Wollny Tochter im Juli ein für alle Mal was sie auf dem Kasten hat. So überrascht Estefania das glückliche Brautpaar mit einer zu tränenrührenden Performance ihrer eigens komponierten Single „Keine Liebeslieder“. Da bleibt kein Auge mehr trocken!

Estefania Wollny: So überzeugte sie Dieter Bohlen bei DSDS

Den Anfang nahm die Musikkarriere von Estefania Wollny bereits im Januar 2019, als die zweitjüngste Wollny Tochter ihr Talent bei der beliebten Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ unter Beweis stellte. Damals äußerte die 16-Jährige gegenüber „Promiflash“: „Ich wollte es schon letztes Jahr versuchen, da war ich aber leider noch zu jung. Und da meine Familie und auch viele Freunde gesagt haben, ich soll es einfach mal probieren, habe ich es dann auch gemacht.“ Zwar reichte es damals nur für den Recall, doch der Pop-Titan war trotzdem ganz aus dem Häuschen von Estefanias Talent. Sicherlich hat auch ihr Vorname, den der Wollny Spross von Dieter Bohlens Ex Estefania „vererbt“ bekam, dazu beigetragen.

Beim "DSDS"-Casting im Januar 2019 überzeugte Estefania Wollny bereits den Pop-Titan Dieter Bohlen - Am Ende reichte es trotzdem nicht für Runde Zwei Foto: TV NOW

Silvia Wollny und Estefania: Wie die Mutter, so die Tochter

Während Estefania sich bereits für die großen Bühnen gewappnet fühlt, betrachtet die Bemühungen ihrer Tochter noch mit jeder Menge Unbehagen: „Ich möchte Estefania gerne dabei unterstützen. Nachdem sie bei ‚DSDS‘ war, freut es mich, dass sie was gefunden hat, an dem sie Spaß hat. Aber ich habe Angst, dass sie die Schule vernachlässigen wird.“

Wollny Kinder: Alle elf auf einen Blick!

Dabei möchte Estefania doch nur dem Vorbild ihrer erfolgreichen Mutter folgen. Nachdem Silvia Wollny 2018 den Sieg bei „Promi “ abräumt, wagt nun auch Estefania ihr Glück außerhalb der eigenen vier Wände in der Doku-Soap. Wie sich das Experiment „Musikkarriere“ von Estefania Wollny entwickelt, erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei II.

