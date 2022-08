Estefania Wollny: Jetzt packt sie über ihren neuen Freund aus

In einer Fragerunde bei Instagram klärt die 20-Jährige ihre Fans nun auf. So hat sie ihren Liebsten beispielsweise in der Türkei kennengelernt.

Die Wollnys verbringen viel Zeit dort. Früher sind sie jedes Jahr dorthin in den Urlaub geflogen. Mittlerweile sind Silvia Wollny und einige ihrer Kids halb ausgewandert.

Dort hat sie ihren Schatz also auch kennengelernt. Doch wie kommunizieren die Zwei miteinander? Zwar kann die Sängerin auch etwas türkisch, doch sie verrät auch, dass ihr Freund deutsch sprechen kann. Eine Sprachbarriere gibt es also nicht.

Estefania ist einfach total verliebt und könnte nicht glücklicher sein. Und wer weiß, vielleicht verrät sie auch irgendwann den Namen ihres Liebsten...

