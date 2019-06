Estefania Wollny: Kilo-Hammer! So viel hat sie abgespeckt

Familie Wollny lässt es sich gerne schmecken. Doch nach Haralds Herzinfarkt beschloss Silvia, die Ernährung für die ganze Familie radikal zu ändern. "Ich möchte es mit dem Sport und der Ernährungsumstellung so machen, dass so etwas nicht mehr passieren kann, was Harald hat. Die Kinder sollen ganz einfach was tun, denn die haben auch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen", erklärte sie damals. Jetzt sind bei Tochter Estefania wirklich die Kilos gepurzelt. Jedoch aus einem traurigen Grund...

Estefania Wollny: Bittere Demütigung im Fernsehen!

Estefania Wollny hat 10 Kilo abgenommen

Gestern Abend durften die Fans Estefania mit Fragen auf löchern. "Wie viel hast du abgenommen? Musst es nicht beantworten. Nur wenn du willst", hakte ein neugieriger Follower nach. Estefanias Antwort: "Bis jetzt fast 10 Kilo durch meinen Aufenthalt im Krankenhaus..."

Estefania Wollny hat 10 Kilo verloren Foto: Instagram/ estefaniawollny21

Seit längerem hat die 17-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kürzlich schockte sie ihre Fans mit einem Bild, auf dem ihr Arm an einem Tropf hing. "So meine Lieben, ich möchte mich bei euch bedanken für die ganzen Genesungswünsche", schrieb sie dazu. Wenig später dann die nächste Hiobsbotschaft! Auch Schwester Loredana musste ins Krankenhaus eingewiesen werden. Was genau passiert ist? Das verrieten die beiden bis heute nicht…