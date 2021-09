Estefania Wollny: Krasse Typveränderung! Sie sieht vollkommen anders aus

Via "Instagram" lässt Estefania Wollny jetzt die Bombe platzen und berichtet, dass sie ihre eigene Schmuckkollektion auf den Markt gebracht hat. Sie schreibt zu dem Post: "Ihr glaubt gar nicht wie aufgeregt ich bin, euch endlich mitteilen zu dürfen, dass ich meine eigene Schmuckkollektion in Zusammenarbeit mit "Ownlyou' designed habe." Wow! Für Estefania definitiv ein ganz besonderer Moment! Doch wie es scheint, sticht ihren Fans vor allem das veränderte Aussehen von Estefania ins Auge. Sie kommentieren: "Du hast sehr gut abgenommen! Wie hast du das gemacht? Voll hübsch bist du" sowie "Mega siehst du aus! Wow!" sind nur einige er Kommentare, die sich unter dem Post von Estefania finden lassen! Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns die Wollny-Tochter in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...