Estefania Wollny: Neue Haarfarbe! Sie war selbst schockiert

Vor wenigen Wochen ließ sich Estefania ihre blonde Mähne heller färben. Jetzt wagte sie schon wieder den Gang zum Friseur. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Estefania mit zahlreichen Strähnen in ihrem Haar. "Das Ergebnis kriegt ihr später", versprach sie. Gesagt, getan! Kurz danach ließ die 20-Jährige ihre Follower einen ersten Blick auf die neue Frisur werfen. Doch als Friseurin Laura das Handtuch von dem Kopf nahm, erschreckte sie sich erstmal selbst. "Oh mein Gott, ist das blond!"