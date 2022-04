Estelle Harris: Der "Seinfeld"-Star ist tot

Die Schauspielerin wurde 1928 in New York geboren und startete ihre Karriere zunächst am Theater. Später konnte sie auch Fuß in Hollywood fassen und spielte in Streifen wie "Kopf hoch" und "Es war einmal in Amerika" mit. Zudem hatte sie auch Rollen in "Harrys wundersames Strafgericht" und "Eine schrecklich nette Familie". Ihren großen Durchbruch hatte sie jedoch mit "Seinfeld", wo sie die Mutter von Jason Alexanders verkörperte. Sie war nicht nur Schauspielerin, sondern arbeitete auch als Synchronsprecherin und lieh ihre Stimme unter anderem in "Toy Story 2", "Toy Story 3" und "Toy Story 4".

