Eva Benetatou: Insider packt aus! DIESE Promi-Dame ist der Trennungsgrund

Ein Insider packt jetzt gegenüber "Promiwood" aus, dass es tatsächlich eine neue Frau in Chris' Leben gibt. Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Jenefer Riili hat ihm in Thailand angeblich den Kopf verdreht. "Für mich war klar, dass die Beziehung von Chris und Eva keine Zukunft hat, Chris wirkte in der Show wie ein Single, der nur Augen für Kandidatin Jenefer Riili hatte", erzählt die Quelle, die ebenfalls bei "Kampf der Realiytstars" dabei war.