Eva Benetatou & Chris Broy: Liebes-Aus! Sie bestätigt die Trennung

Eva ist völlig am Ende

In ihrer Instagram-Story bestätigt Eva nun die Trennung. Mit Tränen in den Augen verrät sie, dass Chris sich nach den Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" emotional verändert hat und nun erst einmal "Zeit für sich" benötigt. "Es war, als würde mir der Boden unter den Füßen entzogen werden, einfach verletzend und enttäuschend, denn der Zeitpunkt hätte falscher nicht sein können", klagt sie.

Offenbar möchte Chris nun Abstand halten und wünscht sich auch eine räumliche Trennung von Eva. "Es hat mich viel Kraft und Überwindung gekostet, diesen Schritt zu akzeptieren, doch ich muss seine Gefühlslage so hinnehmen", so Eva. "Wie es für uns als Paar weitergehen wird, weiß ich nicht. Und wir werden schauen, was die Zukunft für uns bringen wird." Und sie fügt hinzu: "Jetzt muss und möchte ich tapfer bleiben und für unser Kind stark sein und weiter kämpfen. Bald Mutter zu werden ist für mich das größte Geschenk auf Erden."