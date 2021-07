Eva Benetatou: Die ganze Wahrheit! Sie packt über Chris aus

Eva Benetatou hat bei Instagram mal wieder einige Fragen ihrer Community beantwortet. Ihre Follower wollten einiges wissen - so beispielsweise, ob Chris bei der Geburt im Kreißsaal dabei war. "Chris war bei der Entbindung nicht dabei", erzählt Eva in ihrer Instagram-Story. Und weiter: "Aber er war im Krankenhaus und als der Kleine auf die Welt kam, durfte er ihn direkt sehen. Aber an sich hat meine Mama Händchen gehalten".