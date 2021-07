Eva Benetatou: Trauriger Abschied nach der Geburt ihres Sohnes

Am 26. Juni hat Eva Benetatou ihren kleinen Sohn George Angelos zur Welt gebracht. Seitdem genießt sie ihr neues Leben als Mama in vollen Zügen. Um keinen Moment mit ihrem Liebling zu verpassen und sich so gut wie möglich auf ihn zu konzentrieren, zieht sich die 29-Jährige vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Zuvor gibt es allerdings noch eine Nachricht für ihre Fans...