Eva Benetatou: "Playboy"-Knaller! Lässt sie bald die Hüllen fallen?

Pikante "Playboy"-Beichte

In dieser Woche hat Eva sich ein lustiges Spiel namens "Entweder...? Oder...?" überlegt. Ihre Fans dürfen ihr zwei Vorschläge machen, aus denen sie dann wählen kann. Ein User will es ganz genau wissen und fragt nach, ob die 29-Jährige sich lieber für den "Playboy" ausziehen oder für "Adam & Eva" vor der Kamera stehen würde. Evas eindeutige Antwort: "Playboy"! Und das ist noch nicht alles! Eva verrät auch, dass sie lieber auf Schokolade als auf Sex verzichten würde...

Doch die Neu-Mama schlägt während des Spiels auch ernstere Töne an. Ein Fan will wissen, ob sie lieber kämpfen oder loslassen würde. "Wenn ich noch eine Zukunft sehe und von Herzen liebe, dann kämpfen! Aber manchmal passt es einfach nicht und dann muss man loslassen", gesteht sie geknickt. So war es wohl auch bei Ex-Freund Chris...