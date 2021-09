Eva Benetatou & Jenefer Riili: Peinliche Aktion! Jetzt wird es unangenehm

Die Aktion kommt bei den Fans der beiden überhaupt nicht gut an und viele fragen sich, was Eva damit erreichen will. Auf Jenefers Profil häufen sich bereits die empörten Kommentare:

"Typisch für diese Eva. Das ist eine Anspielung von ihr. So ist sie."

"Schwachsinn ist der Kopierversuch. Das zeigt, wie sehr ein Mensch eifersüchtig ist."

"Da hat die liebe Eva wohl wirklich ein echtes Problem und es ist schon echt lächerlich."

Auweia...

Plus Size Sommer-Outfits - Diese Trends setzen deine Kurven in Szene: