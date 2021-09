Chris Broy: Drama um Nacktfotos im Internet!

Nacktfotos für Geld? Nicht mit Chris!

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Chris von "Onlyfans" hält. Dort ist überwiegend erotisches Material zu finden und auch Bastian Yotta tobt sich dort gerne nackt aus. "Also, erst mal weiß ich nicht genau, wie es dort funktioniert", gesteht der Reality-TV-Star. "Man macht halbnackte oder sogar ganz nackte Fotos und verlangt dafür Geld? Geht doch darum, oder? Also, wenn die Plattform so funktioniert, dann finde ich es mega, mega traurig, dass Menschen ihren Körper für Geld zur Schau stellen!"

Von dem Konzept hält Chris offenbar überhaupt nichts. "Also, sorry. Wie wenig Selbstwert muss man haben? Am Ende eigentlich sehr, sehr traurig für die Personen, die das machen. Es gibt definitiv andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, als seine Nacktfotos zu verkaufen! Ich denke da immer noch ein bisschen weiter. Was ist, wenn man mal Kinder hat oder schon hat und irgendwann sehen das die Mitschüler und zeigen das in der Klasse rum. Den nackten Papa oder die nackte Mama. Überlegt euch mal, wie es dann dem Kind geht. Uff, nee, Leute. Ich bin gar kein Fan davon", feuert er.