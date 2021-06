Eva Benetatou: Das Baby ist da! Er heißt...

Am 26. Juni ist Evas Sohn George Angelos auf die Welt gekommen. Das verkündet die stolze Mama jetzt auf Instagram. "Mein 'Für immer' bis in die Ewigkeit. Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit. Du bist mein Wunder auf Erden, all mein Glück und mein ganzer Stolz", kommentiert sie ein Bild von seinem kleinen Fuß. "Unter Tränen schreibe ich diese Zeilen, Tränen der Freude…möchte so viel sagen…doch meine Liebe zu dir kann ich nicht in Worte fassen…Ich weiß nur eins, ich werde dich für immer bedingungslos lieben, dich hüten und beschützen und für immer dein Fels sein. In ewiger Liebe, deine Mama."