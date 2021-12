Eva Benetatou: Trennung von ihrem heimlichen Freund! Jetzt rechnet er ab

Jetzt bricht Daniele sein Schweigen und packt über seine bekannte Ex-Freundin aus. "Wie viele von euch schon vermutet hatten, haben sich Eva und ich getrennt", verkündet er in seiner Instagram-Story. Dabei hatte ihre Liebe so vielversprechend begonnen. "Die Beziehung von Eva und mir war anfangs sehr harmonisch und in jeglicher Sicht formvollendet. Ich war auch sehr optimistisch gegenüber einer festen Beziehung mit eingestellt und hatte diesbezüglich keine Bedenken. Als unsere Beziehung jedoch an die Öffentlichkeit ging, erreichten mich viele Nachrichten über Eva (...) Leider waren es weniger positive Nachrichten, sondern Warnungen."