Eva Benetatou: Überraschender Neuanfang! Damit hat keiner gerechnet

Eva braucht eine Pause

"Ich weiß, ich habe mich etwas zurückgezogen und am liebsten würde ich auch einfach eine Insta-Pause machen, eine ganze Zeit lang. Ich brauche Zeit für mich. Ich bin vielleicht ein bisschen überfordert. Ich möchte die Zeit mit meinem Kind genießen. Ich sortiere mein Leben gerade komplett neu", gesteht die 30-Jährige.

Im September ziehen Eva und ihr Söhnchen aus ihrer Wohnung aus. "Und da haben wir was ganz bestimmtes vor, wovor ich echt so ein bisschen Bauchkribbeln habe und mich gleichzeitig auch mega darauf freue", so Eva. "Ein großer und neuer Schritt steht uns bevor. So viel kann ich verraten." Was genau das Mama-Sohn-Duo vorhat, verrät die sie nicht. Es bleibt also weiterhin spannend...