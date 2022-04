Eva Benetatou & Chris Broy: Ärger um Baby George! Das wird er ihr nie verzeihen

Für ihn ist die Entscheidung RTL zu einem solch privaten Moment, wie der Taufe in der Kirche, einzuladen komplett unverständlich, wie er berichtet: "Die Taufe war wunderschön, war alles wunderschön gemacht, aber warum zur Hölle kommt man auf die Idee, ein Kamerateam einzubestellen? Warum muss das Ganze publik gemacht werden?" Er selbst musste sich angeblich sogar zusammenreißen, die Kameras nicht zu zerschlagen. Ob ihm deswegen eine Anzeige droht? Immerhin war er so aufgebracht, dass er Interviewfragen des Senders ebenfalls mit den Worten "ihr sollt euch verpissen! Ich will nicht mal, dass ihr hier seid" auswich.

Der Neu-Papa wird seiner Ex Eva diese Aktion gewiss nicht so schnell verzeihen können. Was den Umgang mit der Öffentlichkeit und ihrem Sohn angeht, sind die beiden auf komplett anderen Seiten. Chris stellt klar: "Mein Sohn ist kein Vermarktungsmittel. Ich werde alles dafür tun, dass diese Sachen so nicht mehr gesendet werden." Au weia, da scheint das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen zu sein.

Wo wohl auch Gesprächsbedarf herrscht, ist bei Sophia Thomalla und ihrem Alexander Zverev. Mehr zu den Fremdgeh-Gerüchten erfährst du im Video: