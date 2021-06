Eva Benetatou & Chris Broy: Der Zoff geht in die nächste Runde!

Eigentlich sah bei Eva Benetatou und Chris Broy alles so rosig aus. Nach der Verlobung und ihrem gemeinsamen Auftritt im "Sommerhaus der Stars" verkündeten die beiden, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Doch dann der Schock! Kurz vor der Geburt kam es zur Trennung. Angeblich bandelte Chris bei "Kampf der Realitystars" mit Jenefer Riili an. Zwischen ihm und seiner Ex Eva herrscht nur noch Hass...