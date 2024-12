Eva Benetatou & Chris Broy: Traurige Antwort auf Papa-Sohn Frage!

Die Beziehung der beiden ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer war seit ihrer Trennung 2021 von Spannungen geprägt. Während beide immer wieder betonen, dass das Wohl von Sohn George an erster Stelle steht, scheint es derzeit keine Lösung zu geben, wie die gemeinsame Erziehung aussehen soll.

Ob der kürzliche Umzug nach Abu Dhabi, den Eva bereits angedeutet hat, ein weiterer Streitpunkt ist, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass Eva derzeit zwischen familiären Verpflichtungen und ihrer Karriere in Deutschland pendelt - und auch privat war einiges los.

Die 32-Jährige hatte Anfang Dezember eine weitere Trennung zu verkraften: Ihre Beziehung mit Dennis Kessmeyer (43) scheiterte, nur wenige Monate nach ihrem offiziellen Liebes-Outing. Trotz allem hat Eva klare Vorstellungen davon, was sie in einer Partnerschaft sucht: "Bedingungslose Hingabe, vollstes Vertrauen, Loyalität. Ehrlichkeit", schreibt sie in ihrer Fragerunde. "Zusammenhalt in guten und schlechten Zeiten" sei für sie ein Muss.

Neben emotionalen Themen und Familiendramen blickt Eva auch wieder in die Zukunft: Ihr langfristiges Ziel bleibt ein neues Leben in Abu Dhabi. Einzig die Teilnahme an der Reality-Show "Fame Fighting" sowie Weihnachten mit ihrer Familie hielten sie zuletzt noch in Deutschland.