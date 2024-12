Eva Benetatou & Dennis Kessmeyer: Trennung! Der wahre Grund dahinter

Es war bereits der zweite Versuch der Beziehung. Kennengelernt hatten sich Eva und Dennis auf einer Vernissage im Oktober letzten Jahres, die von ihm veranstaltet wurde. Liebe auf den ersten Blick?

Zunächst schien es ganz so: Alles ging super schnell und es war sehr intensiv, direkt zu Beginn der Liaison. Sie zeigten sich gemeinsam und turtelnd auf öffentlichen Events und ließen in Interviews alle an ihrer Verliebtheit teilhaben. Doch nach nur wenigen Wochen war wieder Schluss! Was war passiert – war die Liebesflamme etwa genau so schnell erloschen, wie sie entzündet wurde?