Eva Brenner: Freund & Kinder! So lebt der „Zuhause im Glück“-Star privat!

Die Leidenschaft für Architektur wurde der 1976 im pfälzischen Kirchen geborenen Eva Brenner wohl in die Wiege gelegt. Statt mit Barbies spielte sie schon im Kindesalter lieber mit Bauklötzen. Aufgewachsen in den Werkstätten des großelterlichen Steinmetzbetriebes, war der Berufswunsch schnell klar. Nach einer Ausbildung als Bauzeichnerin/Hochbau, absolvierte sie ein Studium der Innenarchitektur an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf. Mit dem 1,0-Diplom in der Tasche, eroberte die ehrgeizige Innenarchitektin direkt nach dem Abschluss die Fernsehwelt. Gemeinsam mit Architekt John Kosmalla stellte sie zwischen 2005 und 2019 ihre kreative Ader in der RTLzwei-Doku „Zuhause im Glück“ unter Beweis.