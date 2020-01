Tine Wittler: Das macht die „Einsatz in 4 Wänden“-Queen heute

Zehn Jahre lang verwandelten Tine Wittler und ihr Team von "Einsatz in 4 Wänden" triste Einraumwohnungen in echte Wohlfühloasen. Ein letztes Mal flimmerte die blonde Einrichtungsfee 2013 über die TV-Bildschirme, doch was wurde aus Tine Wittler nach dem Ende der zauberhaften Deko-Show?

Geringe Einschaltquoten bereiteten "Einsatz in 4 Wänden" 2013 ein jähes Ende. Nach einer Ära Pinsel schwingen, Möbel verrücken und Dekorieren, musste sich Einrichtungsprofi von heut auf morgen neuen Aufgaben widmen. Doch das war noch lange kein Problem für das quirlige Energiebündel aus Westfalen. Tine Wittler erfand sich einfach dreifach neu!

Tine Wittler ist heute Kulturbotschafterin und Barbesitzerin

Nicht ein oder zwei, sondern gleich drei neue Projekte zog sich Tine Wittler nach dem Ende ihrer erfolgreichen Einrichtungsshow an Land. Bereits seit 2004 betreibt die Blondine in Hamburg-Eimsbüttel (vormals in Hamburg-Altona gelegen) die Gaststätte "parallelwelt". Mithilfe ihrer Bekanntheit möchte die Fernsehmoderatorin jungen Künstlern und Freischaffenden eine Plattform Entfaltung ihrer Fähigkeiten bieten, so entwickelte sich ihre Bar in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Kulturzentrum. Ebenfalls engagiert sich der -Star seit 2013 für die Bewegung "ReBelles. Die Organisation bestärkt das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und jungen Frauen. Ihr Modelabel „prallewelt“ hat sie im Jahr 2013 in „kingsizequeens“ umbenannt.

Obendrein veröffentlicht Tine Wittler 2015 ihren ersten Lyrikband „LOKALRUNDE - Tresenlyrik, schlückchenweise“. Und weil scheinbar immer noch Zeit überbleibt, begibt sich die blonde Powerfrau gemeinsam mit Greg Baker zwischendurch auf Theatertournee und veröffentlicht ein Studioalbum. Bei so viel Frauenpower, bleibt einem glatt der Atem weg!

Tine Wittler stand zehn Jahre für "Einsatz in 4 Wänden" vor der Kamera Foto: RTLplus / Axel Kirchhoff

Heute hat Tine Wittler die Großstadt gegen das Landleben getauscht

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es seit dem Drehschluss von "Einsatz in 4 Wänden" äußerst rund. Bereits im Jahr 2012 gab Tine Wittler ihrem Lebensgefährten Rene das Ja-Wort bei einer romantischen Hochzeit an Board der Queen Mary 2. Nach 25 Jahren in Hamburg hat es Tine Wittler mittlerweile aufs Land verschlagen. So lebt die Blondine in einem 200 Jahre alten Fachwerkhaus im beschaulichen Wendland. Damit nicht zu viel Ruhe einkehrt, hat die -Moderatorin einfach eine neue Kneipe direkt in ihrem Privathaus gegründet.

Als Barbetreiberin und Kulturbotschafterin ist Tine Wittler heute sehr zufrieden, doch dem Fernsehen hat sie endgültig den Rücken zugekehrt. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr ins TV-Programm verriet sie: "Ich hoffe nicht!" Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch bringen wird, immerhin hat sich Tine Wittler schon mehrfach neu erfunden.