John Kosmalla: Frau & Kinder - So lebt der TV-Architekt privat

Name: Joachaz “John” Kosmalla

Geburtsdatum: 21. März 1965

Beruf: Architekt

Familienstand: Nicht bekannt

Kinder: 2 oder 3

Wo Eva Brenner und John Kosmalla auftauchen, werden Wohn- und Lebensträume in Windeseile Wirklichkeit. 14 Jahre lang verwandelte das fleißige Architektenduo bei „Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben“ verwahrloste Bruchbuden in schicke Traumhäuser. Leider bereitete Ärger mit dem Finanzamt der erfolgreichen RTLzwei-Show 2019 das überraschende Sende-Aus. Seit letztem Jahr ist John Kosmalla mit einem neuen Wohnformat zurück im TV. Und der eine oder andere Zuschauer fragt sich sicherlich: Wie lebt der Star-Architekt abseits der Baustelle mit seiner Familie in den eigenen vier Wänden?