Eva Longoria: Sie lebt in ständiger Angst!

Gemeinsam mit L‘Oréal Paris, dem offiziellen Partner der Expo 2020, und dem Projekt "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit“ sprach Eva Longoria nun gemeinsam mit der Aktivistin Emily May über das Thema Street Harassment, zu deutsch - Belästigung in der Öffentchkeit. Ein Thema, das nicht nur die Vereinigten Staaten betrifft, sondern weltweit immer noch ein großes Problem darstellt. Eva Longoria und Emily May wollen damit Aufmerksamkeit darauf lenken und anderen Menschen zeigen, wie man sich in solchen Situationen am besten verhält. Dabei gewährt Eva selbst Einblicke in ihre Vergangenheit mit Belästigung auf der Straße und erzählt, was sie mit solchen Situationen verbindet: