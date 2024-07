Eva Mona Rodekirchen: Enthüllt! ER ist der Vater ihrer GZSZ-Kinder

Bei GZSZ wird es in wenigen Tagen ein neues Gesicht geben! Bereits im Mai wurde bekannt, dass Schauspieler Hardy Krüger jr. in die tägliche Serie einsteigt. Freudig unterschrieb er seinen Vertrag und ließ durchblicken, dass er sich sehr auf die neue Herausforderung freue. Er wird den plastischen Chirurgen Lars Brunner spielen, der nach vielen Jahren als praktizierender Arzt in den USA nach Deutschland zurückkehrt. Sein Weg führt ihn nach Berlin, genauer genommen in den Kolle-Kiez. Und dort trifft er gleich auf mehrere alte Bekannte.

Denn Lars Brunner spielte vor allem im Leben einer GZSZ-Serienfigur eine sehr große Rolle. Hardy Krüger jr. enthüllt nun, um wen es sich dabei handelt und lüftet damit noch ein weiteres spannendes Geheimnis.