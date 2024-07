Auch wenn Ulrike Frank die Single-Lady Katrin möge, würde sich die 55-Jährige ein Liebescomeback der beiden wünschen: "Bei aller Verletztheit liebt Katrin Tobias immer noch. Er fehlt ihr. Sie hatten wunderschöne gemeinsame Zeiten, in denen sie sich als starke Partner begegnet sind. Ein Liebescomeback macht allerdings nur Sinn, wenn Tobias damit klarkommt, dass eine Katrin Flemming ihre eigene Meinung hat und sie auch durchsetzen kann und möchte."

Doch erstmal müsse sich Katrin "wieder emotional berappeln", sagt Ulrike Frank. "Zum Glück hat sie in Maren eine tolle beste Freundin, die ihr Halt gibt. Auch Gerner, als ewiger Partner in Crime, ist für sie da, und sogar Emily zeigt Mitgefühl. Doch gerade in der Zusammenarbeit knirscht es, was immer wieder zu Irritationen führt, denn Katrin stürzt sich voll in die Arbeit, um ihren Liebeskummer zu überwinden".

Wie es für Katrin weitergeht, erfahrt ihr montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL oder eine Woche vorab auf RTL+.