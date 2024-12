Evelyn Burdecki: Ausfall nach blutiger Verletzung kurz vor "Let's Dance"-Weihnachtsshow?

Fünf Jahre nach ihrer ersten Teilnahme an der beliebten Tanz-Show im Jahr 2019 kehrt Evelyn Burdecki auf das Parkett zurück. Gemeinsam mit ihrem Profi-Tanzpartner Vardim Garbuzov (37) soll sie morgen Abend die Zuschauer:innen begeistern. Doch das Training hat üble Spuren hinterlassen: Evelyn zog sich eine bzw. gleich mehrere schmerzhafte Verletzungen zu. In diesem Video-Interview mit RTL zeigt die 36-Jährige eine klaffende Wunde an ihrem Fuß, bei deren Anblick man sich fragen muss: Kann man damit wirklich auftreten?

"Ich hab mindestens 24 Blasen an den Füßen, meine Knie sind angeschwollen, meine Beine auch, aber ansonsten läuft's gut", beweist Evelyn lachend, dass sie hart im Nehmen ist. Dabei präsentiert sie ihren verletzten Fuß, der deutlich mitgenommen aussieht. Trotz Blut und Schmerzen lässt sich die ehemalige Dschungelkönigin nicht unterkriegen: "Jetzt hab ich eben 'Tanzfüße'", witzelt sie.