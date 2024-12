Let's Dance: Jetzt stehen alle Details zur Xmas-Show fest!

Doch damit nicht genug! Erneut ging die gesamte Let's-Dance-Crew auch in diesem Jahr auf große Live-Tour, diesmal jedoch mit einer Besonderheit: Nach mehreren Stopps in deutschen Städten machte sie erstmalig auch in Zürich halt. Und weil der Zauber der Sendung im vergangenen Jahr auch das Fest der Liebe versüßt hat, geht es dieses Jahr in die Verlängerung.