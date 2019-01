Evelyn Burdecki: "Let's Dance"-Überraschung!

hat große Karriere-Pläne. In der Vergangenheit war sie bereits in zahlreichen -Formaten wie " ", " " und "Promi " zu sehen. Derzeit versucht sie im "Dschungelcamp" die Zuschauer von sich zu überzeugen. Wie es danach für sie weitergeht? Evelyn hätte da schon eine Idee...

Evelyn Burdecki übt schon für "Let's Dance"

Ihr großer Traum ist es einmal bei "Let's Dance" teilzunehmen. Im " " stellt sie bereits ihre Tanzkünste unter Beweis. In einem Vorschauclip von legt sie eine flotte Sohle mit und auf den Dschungelboden. Auch Chris und Peter könnten sich mit dem Gedanken anfreunden, an der Tanzshow teilzunhemen. "Da hätte ich Spaß dran. Weil sportlich bin ich eigentlich so ein bisschen. Aber ich habe noch nie getanzt. In meinem ganzen Leben noch nie", erklärt Chris.

Stehen die 'Let's Dance"-Kandidaten schon fest?

Ob Evelyn und ihre Dschungelkumpels Chris und Peter wirklich dabei sind? Möglich. Die neue Staffel startet im März. Bisher wollte sich Sender RTL aber noch nicht zu den Kandidaten äußern...