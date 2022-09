Evelyn Burdecki: Das ist der wahre Grund für ihr einsames Singledasein

Sie ist hübsch, erfolgreich, eine Hammer-Frau – doch in der Liebe ist bei Evelyn Burdecki (33) irgendwie der Wurm drin! Ganze 21 Blind Dates hatte die Kultblondine und Ex-Dschungelkönigin während ihrer TV-Show „Topf sucht Burdecki“, traf auf nette Typen mit dem Herzen am rechten Fleck. Doch am Ende wollte Evelyn nicht mal einen der Kandidaten näher kennenlernen …