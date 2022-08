Evelyn Burdecki: Verzweifelter Babywunsch! Jetzt greift sie zum letzten Mittel

Es könnte schlimmer laufen: Gleich 21 Männer buhlen aktuell in Evelyns eigener Dating-Show um die blonde Blitzbirne. Was die liebestollen Kandidaten allerdings nicht wissen: Evelyn sucht nicht nur den Mann fürs Leben, sondern vor allem den Vater ihrer zukünftigen Kinder. Ihr Babywunsch sei so dringend wie nie zuvor, gibt sie im RTL-Talk zu: "Ich muss sagen, es macht einem Druck. Vor drei Jahren sah es noch ganz anders aus, aber man weiß ja, je älter man wird, desto schwieriger wird es."

Mittlerweile stelle sie sich mental sogar schon auf den ungünstigsten Fall ein, überlege "wie man das machen soll, ohne Mann an meiner Seite, wie man dann vielleicht doch ein Kind bekommen kann, wenn man nicht mehr fruchtbar ist". Tatsächlich spiele sie seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, verrät sie. "Ich habe es noch nicht gemacht. Ich wollte es tatsächlich machen, aber dann kam Corona, und die Krankenhäuser haben es nicht zugelassen."

Aufgegeben hat sie den Plan aber nicht. "Ich habe mich erkundigt. Bis 35 sollte man es machen, danach wird es schwieriger.“ Da Evelyn im September 34 wird, wächst der selbst auferlegte Druck – und wird natürlich unbewusst auch an die potenziellen Traumprinzen weitergegeben. Man kann nur hoffen, dass ihr künftiger Mr. Right sich davon nicht abschrecken lässt...