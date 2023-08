Evelyn Burdecki: Kinderplanung! Jetzt packt sie aus

Bei der "Remus Lifestyle Night" in Palma de Mallorca hat sich Evelyn Burdecki ordentlich rausgeputzt. In ihrem hautengen, roten Abendkleid verdrehte sie vermutlichen allen Männern den Kopf. Trotzdem: Die TV-Bekanntheit tauchte ohne Begleitung auf. Mit "Bild" spricht sie nun darüber, wie sie über Kinderplanung denkt, ob ein Wunsch besteht und wie die Suche nach Mr. Right läuft. "Ja meine Uhr tickt, aber ich habe immer noch keinen passenden Zeiger zu der Uhr gefunden", scherzt die Blondine.

Und das obwohl sie alles dafür gibt, ihren Traummann zu finden: 2014 nahm Evelyn bei der RTL-Show "Take me out" teil, drei Jahre später versuchte sie ihr Glück bei "Der Bachelor". Leider beides ohne Erfolg. In Domenico de Cicco fand sie zwar einen Partner, allerdings war ihre Liebe nur von kurzer Dauer. Seitdem ist Evelyn Single. Bleibt abzuwarten, ob die 34-Jährige bald den richtigen Deckel finden wird...