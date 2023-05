Evelyn Burdecki: Schluss mit lustig! Jetzt wagt sie einen Neuanfang

Am liebsten hätte die 34-Jährige einen eigenen Bauernhof! "Mit Hühnern und ’ner Kuh, wo ich dann immer morgens frische Bio-Milch habe. Mit ganz vielen Hunden und Katzen, das wäre so mein Traum", verriet Evelyn gerade laut "Closer". Vor Einsamkeit in der Einöde fürchtet sich die Blondine nicht, denn sie würde ihr neues Heim mit einer Vielzahl tierischer Mitbewohner teilen: "Ich träume von einer kleinen Trüffelschwein-Zucht. Ein paar Gänse wären auch nicht schlecht. Und vielleicht noch ein Alpaka, das wäre schon schön!“ Auch um ihre manikürten Fingernägel hat Evelyn keine Sorge: "Ich packe gerne an", stellt sie klar. "Ein kleiner Gemüsegarten muss auch sein, knackige Gurken und dicke Karotten, runde Tomaten, herrlich!"

Klingt, als hätte das TV-Sternchen schon alles durchgeplant. Nur auf eines muss die Bäuerin in spe dann wohl künftig verzichten: ihren heiß geliebten Döner vom Imbiss an der Ecke. Aber Spiegeleier vom eigenen Huhn sind ja auch nicht schlecht. Und wer weiß, vielleicht erobert ja auch ein Landwirt ihr Herz…

