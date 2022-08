Evelyn Burdecki: Traurige Babynachrichten

Von Jahr zu Jahr kreisen die Babygedanken nämlich immer doller in Evelyns Kopf herum. So gibt sie gegenüber "Gala" zu verstehen: "Ja, ich muss sagen, es macht einem Druck. Vor drei Jahren sah es noch ganz anders aus. Aber man weiß ja, umso älter man wird, umso schwieriger wird es ein Kind zu bekommen. Und deswegen ist man schon dann abends in ruhigen Momenten am Überlegen: 'Wie soll ich das machen ohne Mann?'" Traurige Worte, die man so von Evelyn gar nicht erwartet hätte! Doch damit nicht genug! Wie die Beauty ergänzt, setzt ihr auch ihre Familie beim Thema Baby ganz schön zu: "Meine Mutter kommt jedes Jahr zu mir und sagt: 'Dieses Jahr hast du es wieder nicht geschafft, Evelyn.' Mein Vater, als er noch gelebt hat, hat mir auch die ganze Zeit gesagt: 'Evelyn, ich wünsche mir so sehr ein Enkelkind.' Das ist für mich auch ein trauriger Moment gewesen, als mein Vater von mir gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, ich hätte ihm so gerne noch Enkelkinder geschenkt." Evelyn fügt abschließend hinzu: "Und, ja, das ist schon in der Familie ein wichtiges Thema, dass ich auch irgendwann mal ein Enkelkind bekomme." Wie es für Evelyn wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...