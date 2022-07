Evelyn Burdecki: Ihre traumatische Vergangenheit lässt sie nicht los

Denn als 16-Jährige wurde Evelyn sexuell belästigt. Ein Mann habe ihr nachgepfiffen und sich dann vor ihr entblößt, erzählte sie kürzlich im TV. "Das Pfeifen kam immer näher und immer näher, und ich wusste, okay, dieser Mann ist jetzt gerade unmittelbar in meiner Nähe, und als ich mich umgedreht habe, habe ich sein Gesicht und seinen Penis gesehen", erinnert sie sich. "Ich hatte Todesangst, die Straßen waren leer und ich bin einfach losgerannt." Der Schock sitze noch heute tief. "Es hat etwas in mir hinterlassen", sagt Evelyn traurig.

Gut möglich, dass die traumatische Erfahrung von damals es ihr heute so schwer macht, einen Mann wirklich an sich heranzulassen. Doch das soll sich jetzt ändern: In der neuen Show "Topf sucht Burdecki" will Evelyn ab Ende Juli einen Partner finden, mit dem sie glücklich werden und das schlimme Erlebnis aus ihrer Jugend endlich vergessen kann. Es wäre ihr nur zu wünschen…