Evgeny Vinokurov: Enthüllt! Die ganze Wahrheit über sein "Let's Dance"-Aus

Evgeny Vinokurov schwebte vergangenes Jahr noch mit Cheyenne Ochsenknecht übers Parkett, doch dieses Jahr wird er aussetzen. Warum? In einem emotionalen Instagram-Post spricht der Tänzer über die Gründe. "Ich will ehrlich und transparent zu euch sein. Die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Jahr nicht dabei bin, ist ziemlich einfach. Dieses Jahr hat die Produktionsfirma nicht für mich zugestimmt", erklärt er offen. Evgeny wäre sehr gerne wieder dabei gewesen, doch die Plätze seien begrenzt. "Natürlich bin ich traurig, aber ich habe schon so viele Rückschläge anstecken müssen, dass ich auch dieses Mal schaffe. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich ein Teil der 'Let’s Dance'- Familie bleibe und vielleicht sogar in diesem Staffel irgendwo vorkomme." Das hoffen die Fans sicherlich auch! Und wer weiß, vielleicht darf Evgeny ja nächstes Jahr wieder als Profi übers Parkett fegen...