Marc Terenzi & Verena Kerth: Traurige Trennung nach dem Dschungel!

Was ist bei Marc Terenzi und Verena Kerth los? Die beiden sollten eigentlich nach ihrer Verlobung, kurz nach dem Dschungelcamp-Exit der Moderatorin, auf Wolke 7 schweben. Doch nun wurden Stimmen laut, die beiden stecken in einer Liebes-Kriese. Im Hotel Versage soll es zwischen ihnen zu einem Streit gekommen sein nachdem bei beiden Verletzungen am Auge festgestellt wurden. Doch Marc dementiert die Gerüchte vehement. Nun wurden die Zwei auf dem Rückflug jedoch auch noch mit einer harten Trennung konfrontiert.