Ex-Bachelorette Jennifer Saro: Jetzt flieht er aus dem Liebesnest

Kaum war das Finale von "Die Bachelorette" vorbei, war die Entscheidung gefallen: Ex-"Love Island"-Kandidat Fynn zog zu seiner Jennifer und ihrem kleinen Sohn aus einer früheren Beziehung nach Berlin. Ein paar Monate ging das Ganze offenbar gut. Doch mit der Zeit scheint Fynn sich mit der Situation unwohl gefühlt zu haben. Mit dem Resultat, dass der 26-Jährige nun seine Koffer gepackt hat und in seine Heimatstadt Lüneburg zurückgezogen ist, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Über die genauen Gründe ist noch nichts bekannt. Doch auf Instagram deutet das Paar nun in einem ersten Statement an, dass die permanente Nähe der Beziehung geschadet habe: "Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gutgetan hat, so früh zusammenziehen. Wir haben da einen Fehler gemacht", erklärten die beiden. Weißer heißt es: "Wir haben es unterschätzt".