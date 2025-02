Sharon Battiste & Jan Hoffmann: Trennung! Ihr Liebes-Comeback ist gescheitert

"Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional", schreibt Sharon in ihrer Instagram-Story. In den vergangenen Wochen sollen ihre Fans sich immer wieder nach ihrem Beziehungsstatus erkundigt haben. "Ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück unseres Lebens geteilt haben. Immer respektvoll und wertschätzend im Miteinander und mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen", so die 33-Jährige.

Über den Trennungsgrund spricht die TV-Schönheit nicht. "Ich hoffe, ihr versteht, dass wir keine weiteren Details teilen werden", heißt es weiter. Bleibt zu hoffen, dass Sharon und Jan einen Weg finden werden, mit der erneuten Enttäuschung umzugehen.

Zur Erinnerung: Die beiden lernten sich 2022 in der Show "Die Bachelorette" kennen und lieben. Nach rund zwei Jahren trennten sie sich. Einige Monate später folgte dann die große Überraschung: Sharon und Jan entschieden sich dazu, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. Wie schade, dass nun alles wieder vorbei ist ...