Ex-"BTN"-Star Matthias Höhn: Verrückter Geheimplan enthüllt!

Matthias Höhns geheimer Plan

Aber von Anfang an: Kürzlich offenbarte der 24-Jährige, dass er aktuell von dem Geld seiner Freundin Jenefer Riili lebt. Die 28-Jährige muss ihren Freund finanzieren, weil er einfach kein Geld mehr hat. "Ich lebe momentan von Jennys Geld – zum größten Teil. Und das ist natürlich auch sehr schwer für mich", erklärte er auf Instagram.

Doch nun hat Matze scheinbar einen verrückten Plan ausgeheckt, um wieder mehr Geld in die Kasse zu spülen. Vor einiger Zeit löschte er all seine Instagram-Fotos. Seit einer Woche finden sich auf seinem Account nur noch mysteriöse Videos, die ihn mit einer Maske zeigen. Statt mit hübschen Selfies macht er nun mit verrückten Aufnahmen auf sich aufmerksam, die kein Fan so richtig zu verstehen scheint. "Ich habe mein altes Ich begraben. Und nun beginnt ein neues Kapitel", offenbart Matthias.

Auf YouTube diskutieren seine Anhänger derweil über den Geheimplan, der sich hinter der Aktion verstecken könnte. "Leute, überlegt doch mal, wie schnell er Reichweite bekommen hat", schreibt eine Nutzerin. Der Grund: Er spricht auch von einer angeblichen Gesichts-OP und versucht so, die Leute in den Bann zu ziehen. "Hätte er aus heiterem Himmel Beiträge über Rassismus, Pädophile oder andere relevante Themen gepostet, wäre es niemals zu dieser Reichweite gekommen", ist sie sich sicher.