Ex-"Let's Dance"-Star: Sophia Thiel nach Trennung wieder verliebt – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Manchmal kommt das Glück ganz unerwartet: Sophia Thiel lernte ihren neuen Partner über Tinder kennen – und spricht ganz offen darüber. "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können", erzählt die 30-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Und genau so kam es. Was ihr dabei besonders wichtig war: Bodenständigkeit, Loyalität und Geborgenheit. Sophia stellt klar: "Bitte kein Mann mehr mit dem Kopf in den Wolken statt im echten Leben."