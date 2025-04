Motsi Mabuse: Der "Let's Dance"-Star verkündet seinen Abschied!

Auch ihr Mann Evgenij Voznyuk habe sich bei den diversen Besuchen in Südafrika verliebt. Einen Zeitplan hat das Paar auch schon entwickelt: Die Auswanderung soll noch etwas warten. "Wir haben entschieden, wir warten, bis unsere Tochter mit der Schule fertig ist. Das kann noch dauern. Sie ist ja noch klein, aber wenn sie fertig ist, sicherlich, wenn nicht sogar früher, dann werden wir pendeln", so der Fanliebling.

Das Kind des Paares wird im Sommer sieben Jahre alt, einige Zeit ist also noch. Dennoch sind Motsi und ihr Mann bereits aktiv geworden. "Wir schauen uns auch immer Häuser an, wenn wir in Kapstadt sind. Südafrika ist einfach ein sehr, sehr besonderes Land!"

