Ex-Spice-Girl besorgt: Cruz Beckham datet zehn Jahre ältere Deutsch-Brasilianerin!

Wie ein Insider verrät, macht sich Victoria Sorgen, dass Cruz sich zu schnell in eine ernste Beziehung stürzt. "Obwohl Victoria froh ist, dass Cruz in seiner Beziehung glücklich zu sein scheint, hat sie Bedenken wegen des Altersunterschiedes," sagte die Quelle gegenüber dem OK! Magazine. Die Designerin würde es bevorzugen, wenn ihr Sohn das Leben ungebundener genießt und sich erst später mit ernsthaften Bindungen auseinandersetzt. Immerhin steht Cruz mit 19 noch am Anfang seiner Karriere und Persönlichkeitsentwicklung.