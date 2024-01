Faisal Kawusi: Traurige Beichte! "Ich wollte mich umbringen"

Nachdem Comedy-Kollege Kurt Krömer (49) ihm im Dezember 2022 dann in seiner Sendung Sexismus und Rassismus vorwarf, platzte Faisal der Kragen und er warf ihm schlimme Beeidungen an den Kopf. Daraufhin folgte ein erneuter Shitstorm.

Faisal wusste nicht mehr weiter: "Anscheinend bin ich so ein schlechter Mensch, anscheinend tue ich so vielen Menschen weh, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich einfach nicht mehr wäre. Und dieser Gedanke ist dann so immer tiefer in mich eingedrungen.", erzählt er und gesteht, sogar einen Abschiedsbrief verfasst zu haben.

Als er an seinem Lieblingsplatz im Wald saß, wo er sonst nur zum Meditieren hinging, dachte er über sein Leben nach. Schlussendlich kam er zu dem Entschluss: "Das ist nicht das Ende von Faisal. Hier beginnt die Geschichte erst. Ab da habe ich wieder angefangen zu kämpfen. Egal, wie hart es jetzt wird, ich werde kämpfen und ich werde fundamental was an mir, an meinem Leben und an meinem Verhalten ändern.", erzählt er und stellte daraufhin seine Ernährung um, machte mehr Sport und arbeitete an sich.

Wenn ihr, oder jemand, den ihr kennt, suizidale Gedanken habt, wendet euch sich bitte sofort an die Telefonseelsorge (www.frnd.de) oder meldet euch unter kostenlosen Hotline 0800-1110111.

