Familie Weiß: Sehen wir Andrew und Virginia bald im "Sommerhaus der Stars"?

Ihre TV-Karriere begannen Andrew, Virginia und die sechs Weiß-Kinder mit Sendungen wie "Mein Kind, dein Kind" oder "Goodbye Deutschland". Seit November dürfen die Fans sie nun in ihrer ganz eigenen Sendung bewundern. "Willkommen bei Familie Weiß" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und begeistert die Zuschauer. "Die beste Familie ever! Euch "folgen" zu können ist wunderschön. Alles wird einem geboten! Ehrlichkeit, Respekt, Wertschätzung, Dankbarkeit und sooo viel Spaß", schwärmen die Fans bei Instagram. Oder: "Ich freue mich so riesig, euch mittwochs im TV zu sehen. Ihr seid eine so tolle Familie!"

Und auch Virginia und ihre Familie sind happy über die Show. "Das ist unbeschreiblich, so ein schönes Gefühl. Ich muss sagen, als die erste Folge lief und am nächsten Tag die Quoten kamen, da habe ich vor Freude angefangen zu weinen und am ganzen Körper gezittert", so die Sechsfach-Mama im exklusiven Interview mit InTouch Online. Und sie verrät, dass es vielleicht nicht die letzte Show ist, in der wir sie sehen!