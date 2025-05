Fan-Wut nach "Let's Dance"-Aus von Marie Mouroum – deutlicher Appell von Christian Polanc

Via Instagram-Story richtete sich der 46-Jährige direkt an die Community – und fand dabei klare Worte. In den vergangenen Tagen habe es "auf Facebook und Instagram zusammen über 1000 Kommentare zu dem Thema Ausscheiden von Marie und wie ungerecht oder was auch immer das alles ist" gegeben, so Polanc. Auch er selbst sei enttäuscht über das frühe Aus von Marie Mouroum, doch nun brauche es laut ihm einen "klaren Cut".