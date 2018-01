Ihre Fans sind Andrea Berg schon immer besonders wichtig gewesen. Sie kümmert sich, posiert ständig für Fotos, lässt einzelne Fans sogar auf ihre Bühne und traut sich intime Details preiszugeben. Selbst an ihrem eigenen Geburtstag denkt die Schlagersängerin an ihre Community und bedankt sich für all die Glückwünsche die sie erreicht haben, mit einem privaten Foto von sich und ihrem Mann Uli aus dem Urlaub.

Andrea Berg: Überraschende Verkündung mit 51!

Dass man das nicht von jeder Schlager-Ikone erwarten kann, ist auch den Fans klar. Eine, die ihr Privatleben immer gerne aus der Öffentlichkeit heraus hält, ist zum Beispiel Helene Fischer. Ohne Fehler und immer perfekt gestlyt zeigt sich die 33-Jährige - und lässt kaum intime Einblicke in ihr Leben zu. Auf viele ihrer Anhänger wirkt dieses Verhalten nicht menschlich, es fühlt sich nicht an, als wäre Helene eine von ihnen.

Andrea Berg zeigt sich erreichbar

Da ist es auch kein Wunder dass Andrea Berg beliebter ist. Auf ihrem Geburstagsfoto zeigt sich die mittlerweile 52-Jährige ungeschminkt, der Wind weht ihr durchs Haar und ihr Ehemann Uli gibt dem Geburstagskind ein Küsschen.

Auch unter diesem Bild regnet es wieder liebevolle Kommentare der Fans: alle wünschen ihr einen erholsamen Urlaub und eine wunderschöne Zeit mit ihrem Mann - das habe sie sich auch redlich verdient.